Moskau (ots/PRNewswire) - Am 7. November organisierte die MoskauerInnovationsagentur ein Business Breakfast für Vertreter des Mittelstandes:"Supply Tech". Das Business Breakfast, das seinen Namen von der gleichnamigenKonferenz erhielt, die zwei Tage zuvor im Digital Business Space (DBS)stattfand, bot den Teilnehmern die Möglichkeit, Gespräche mit Vertretern dergrößten russischen Bank Sberbank, der Retail-Marktplätze AliExpress und Ozonsowie anderer Unternehmen zu führen."Innovative Technologien verändern das Geschäft in Russland. Um diesen Prozesszu beschleunigen, haben wir den Digital Business Space geschaffen, einenAnlaufpunkt für alle an Innovationen Beteiligten. In den letzten zwei Jahrenfanden hier mehr als 700 Veranstaltungen mit Vertretern der größten Unternehmenstatt. Unsere Veranstaltungen folgen einer strengen Logik - wir wählen einenMarkt mit hohem Innovationspotenzial aus, organisieren eine Großveranstaltungmit Marktführern und bieten dann allen Interessierten an, diese Führungskräftein einem informellen Rahmen zu treffen, mit ihnen über Projekte zu sprechen undihren Rat einzuholen", so Alexej Parabuchev, CEO der Moskauer Agentur fürInnovationen.Das zentrale Thema des Supply Tech Business Breakfast war die Situation desrussischen E-Commerce-Marktes. Laut Stats.com wächst dieser Markt seit siebenJahren jährlich um mehr als 20 %, und für das Jahr 2019 wird nach Angaben desVerbands der Internet-Commerce-Unternehmen AKIT ein Wert von mehr als 1,8 Bio.Rubel erwartet.Die Teilnehmer des Business Breakfast sehen in der Entwicklung von Marktplätzeneinen der Treiber für dieses Wachstum. Ozon, Sberbank und Yandex habenPlattformen gegründet, die sich auf den lokalen Markt konzentrieren; Alibaba,Megafon und Mail.Ru Group haben die Schaffung einer gemeinsamen Plattformangekündigt. Gleichzeitig werden die globalen E-Commerce-Giganten Alibaba.com,Tmall, eBay und Amazon bei Unternehmern immer beliebter.Studien belegen, dass die Online-Exporte aus Russland zunehmen. Laut eBay undData Insight stiegen die Online-Einzelhandelsexporte aus Russland bis Ende 2018um 36 % und beliefen sich auf 746 Mio. US-Dollar. Gleichzeitig stieg der Anteilder mittleren und kleinen Exporteure, die über Marktplätze handeln, von 15 % imJahr 2016 auf 36 % Ende 2018. Die für April 2020 geplante Einführung einesvereinfachten Nachweises der Mehrwertsteuerbefreiung für Kleinausführer kann dasWachstum der russischen Exporte beschleunigen.Laut Alexej Parabuchev spielt der Erfahrungsaustausch zwischen Experten,Unternehmern und Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklunginnovativer Unternehmen und trägt zu einem höheren Exportanteil auswissenschaftlich orientierten Branchen bei. "Im Jahr 2020 plant das DBS-Team,mehr als 10.000 Unternehmer und Top-Manager zu mehr als 100 Veranstaltungenunterschiedlicher Größe zu begrüßen. Unsere Aufgabe ist es, über Innovationen inden Bereichen Wirtschaft, Automatisierung und Technologie zu sprechen undrussischen Unternehmern zu helfen, Produkte zu entwickeln, die auf föderaler undglobaler Ebene Nachfrage erzeugen", sagte er.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1036681/CDP.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/1037135/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpgPressekontakt:+7-968-080-88-84a.nikitina@rtedc.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/136565/4454635OTS: Moscow Agency of InnovationsOriginal-Content von: Moscow Agency of Innovations, übermittelt durch news aktuell