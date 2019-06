Moskau verstärkt Druck auf Umweltschützer - Prominente Aktivistin beantragt Asyl in Deutschland

Köln (ots) - Die Direktorin der russischenUmweltschutzorganisation "Ecodefense", Alexandra Korolewa, hatangesichts des wachsenden Drucks der Behörden das Land verlassen undam Dienstag (18.6.2019) politisches Asyl in Deutschland beantragt.Dem WDR gegenüber erklärte die aus Kaliningrad stammendeMitbegründerin der ältesten russischen Umweltschutz-Organisation, siesehe sich als Opfer politischer Verfolgung. Anlass für diesen bislangeinzigartigen Schritt ist ein Strafbefehl der russischenJustizbehörden, wonach die Direktorin persönlich haftbar gemacht wirdfür ausstehende Bußgelder gegen ihre Organisation in Höhe vonumgerechnet rund 30.000 Euro. Ihr drohten bei Nichtbefolgung bis zuzwei Jahre Haft.Hintergrund ist ein Gesetz, wonach Nichtregierungs-Organisationen(NGOs), die Spenden aus dem Ausland erhalten, sich seit 2014 als"Ausländische Agenten" registrieren lassen müssen. "Ecodefense" wirdunter anderem von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem "NordischenRat", einem Zusammenschluss skandinavischer und baltischer Staaten,unterstützt. Die russischen Umweltschützer verweigern seit Jahrendiese Registrierung und klagen gemeinsam mit 60 anderen NGOs vor demEuropäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen diese Vorschrift."Ecodefense" (russisch: "Ecosaschita") wurde 1989 in Kaliningradgegründet und hat immer wieder durch Aktionen gegen Atomkraftprojektefür Aufsehen gesorgt. 2013 führte eine Kampagne von "Ecodefense"dazu, dass der Neubau eines Atomkraftwerks in Kaliningrad verhindertwurde. In Deutschland wurde "Ecodefense" bekannt, als sie gemeinsammit deutschen Umweltschutzgruppen den Export von Abfällen aus derUrananreicherungsanlage URENCO (Gronau/Westfalen) nach Russlandstoppte.Pressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTel.: 0221-220 7100Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell