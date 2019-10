Moskau möchte sich im Ausland als innovationsfreundliches Land präsentieren

Moskau (ots/PRNewswire) - Der Moscow Digital Business Space (DBS)war diesen Oktober Gastgeber der Event Show 2019: VollständigesEintauchen - eine internationale Konferenz für die Eventbranche.Auf der Konferenz, die von Russlands führender WirtschaftszeitungVedomosti organisiert wurde, diskutierten über 500 Fachleute ausRussland und anderen Ländern darüber, wie die Branche auf dieHerausforderungen durch disruptive Technologien reagieren kann.Für Russland nahmen die BMW Group Russia, Lamoda, Lay's, AvtoVAZ,Yandex, S7 Airlines, Ferrero Russia, Nornickel, Schweppes Russia undRusal teil. Redner aus der Tschechischen Republik, Schweden, Indienund Spanien stellten internationale Praktiken der Eventbranche vor.Der Markenwerbeexperte Janne Björge sprach über dieHerausforderungen für Kommunikationsexperten und die Bedeutung, sichbei Marketingstrategien auf Markenerfahrungen zu konzentrieren. DerEventbranchen-Guru Jaime Sanchez sprach über Möglichkeiten, sichnicht im "weißen Rauschen" zu verlieren und wie man im Zeitalterschnelllebiger Informationen eine "echte Emotion" finden könne,während der tschechische Experte Yemi Akinyemi Kreativität als neueWährung der Zukunft vorstellte.Alexey Parabuchev, CEO der Moskauer Innovationsagentur (Agency ofInnovations) widmete seine Präsentation der Stadt Moskau als Markeund der Ökonomie der Erfahrung. Er stellte fest, dass es eine derHauptprioritäten seiner Agentur sei, Moskaus führende Rolle imBereich der globalen Innovation abzusichern."Moskau muss als Ort gesehen, gehört und anerkannt werden, an demdigitale Technologien blühen und Startups willkommen sind", meinteAlexey Parabuchev.Seiner Meinung nach ist es besonders wichtig für die Stadt, eineeinprägsame Präsenz bei internationalen Technologieveranstaltungen zuzeigen. Darum kooperiert die Agentur mit Top-Spezialisten, umsicherzustellen, dass Moskaus Pavillons und Standbereiche bei großenEvents wie dem Smart City Expo World Congress in Barcelona und demWorld Congress on Information Technology (WCIT) in Eriwan aus derMasse hervorstechen.Der Veranstaltungsort der Event Show 2019, der Digital BusinessSpace, ist Moskaus Veranstaltungsort Nummer 1 für Events rund umInnovationen. Die Ausstattung des Digital Business Space entsprichtinternationalen Standards. Der Ort war Ausgangsbasis vielerTechnologieprojekte und half aufstrebenden Unternehmen dabei, Partnerund Investoren zu finden.In seiner Zusammenfassung betonte Alexey Parabuchev, dass Moskauoffen für neue Eventmanagement-Technologien und -Praktiken undattraktiv für innovative Unternehmen, Experten und Investoren aus derganzen Welt ist.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1001931/Moscow_Agency_of_Innovations_Logo.jpgPressekontakt:Anastasia Nikitina+ 7-968-080-88-84a.nikitina@rtedc.orgOriginal-Content von: Moscow Agency of Innovations, übermittelt durch news aktuell