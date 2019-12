Moscow Agency of Innovations fasst Smart City-Lösungen auf einer Map zusammen

Moskau (ots/PRNewswire) - Der Digital Business Space der Moscow Agency ofInnovations hielt kürzlich eine Diskussionsrunde zur Besprechung vonKMU-Strategien ab, um die Chance auf eine Smart City sinnvoll zu nutzen. DasTreffen, das als Teil einer Startup Cafe-Reihe veranstaltet wurde, brachteTechnologieexperten, Investoren, Startup-Gründer sowie Vertreter der örtlichenRegierung zusammen.Smart City-Technologien dringen in zunehmendem Maße in unser Leben ein. Mancheunter uns sind dazu in der Lage, Haushaltsgeräte mit einem Smartphone zubedienen, während andere automatisierte Prozesse in ganzen Städten mit dergleichen Leichtigkeit zu handhaben wissen. Startups bringen zahlreicherevolutionäre Technologien mit sich. Aus diesem Grund sind großen Unternehmen,die lieber einsatzfertige Lösungen einsetzen möchten als beträchtliche Mengen anZeit und Geld für komplexe Neuentwicklungen investieren wollen, erpicht darauf,jene Technologien erfahren zu dürfen. Startups sowie kleine und mittelständischeTechnologie- und Maschinenbauunternehmen sind nicht nur bereit dazu, innovativeIdeen und Produkte zu konzipieren, sondern möchten diese auch innerhalb kurzerZeiträume testen und kontinuierlich optimieren. Es überrascht nicht, dass dieStartup Cafe-Diskussionsrunde sich damit beschäftige, auf welche Weise ein SmartCity-Projekt in Gang gebracht werden kann - angefangen bei der Entwicklung einerersten Idee bis hin zur Durchführung von Tests unter Einsatzbedingungen, wie sievon einer Stadt geboten werden.Im Mittelpunkt des Treffens stand die Präsentation einer offenen Datenbank, dievon der Moscow Agency of Innovations in Zusammenarbeit mit ihremForschungspartner Deloitte CIS eingerichtet wurde. Auf die Datenbank kann übereine interaktive Map für inländische Smart City-Lösungen zugegriffen werden, diein Moskau zugänglich sind. Sie sind in verschiedene Kategorien unterteilt:Sicherheit, städtische Infrastruktur, Smart Home, Bau, Transport und Mobilität,Gesundheitswesen, Bildung, Tourismus und Freizeit, Einzelhandel undDienstleistungen. Die Datenbank, die in Echtzeit aktualisiert wird, ist auf derWebseite der Agency im Bereich Analytics veröffentlicht und kann problemlosgefunden und durchsucht werden. Jedes Unternehmen, das die Auswahlkriterienerfüllt, kann der Map Informationen über seine Produkte und Dienstleistungenhinzufügen."Wir beabsichtigen, die Map zu einer großen interaktiven Plattform zu machen,die sämtliche russische Organisationen dazu befähigt, innovative Produkteausfindig zu machen, die ihren Ansprüchen und Erwartungen gerecht werden. Fürdie Marktteilnehmer wird sie als Werkzeug für die kostenlose Bewerbung ihrerLösungskonzepte dienen", erklärte Alexei Parabuchev, CEO der Moscow Agency ofInnovations.Das Projekt soll kleinen Technologieunternehmen zu mehr Anerkennung verhelfen.Es wird sie dabei unterstützen, administrative Hindernisse zu minimieren und,was besonders wichtig ist, die Distanz zwischen ihnen und ihren Kunden(Unternehmen und Stadtverwaltungen) verringern."Die Digitalisierung des gesamten Landes stellt ein gigantischesInfrastruktur-Projekt mit ausreichend Raum für kleine und mittelständischeUnternehmen dar: große Akteure schaffen ein Rahmenwerk, das andere, kleinereEinsteiger unterbringen kann. Moskau ist eine einzigartige, sich eigenständigentwickelnde Region, ein Labor und ein Beispiel für andere Städte, die erpichtdarauf sind, zu Smart Cities zu werden. Von diesem Gesichtspunkt aus ist Moskaudazu verpflichtet, seine Vorgehensweisen mit anderen Städten zu teilen",bemerkte Alyona Vatbolskaya, eine Vertreterin von Rostelecom, Russlandsnationaler Telekommunikationsbetreiber.Laut Vatbolskaya errichten große Unternehmen oftmals Innovationscluster, die derEntwicklung intelligenter Technologien gewidmet sind, während Startups anTechnologiewettbewerben teilnehmen können, um Finanzmittel für ihre Projekte zugewinnen.Auch durch den Beitritt zu Smart City Lab, eine Organisation, die mit derBeaufsichtigung großer Technologieprojekte in Moskau beauftragt ist, könnenStartups mehr Aufmerksamkeit erlangen. Smart City Lab, 2016 alsInnovationszentrum des Moscow Department of Information Technology gegründet,ist für Moskaus technologische Zusammenarbeit mit Stadtverwaltungen undUnternehmen verantwortlich. Smart City Lab-Analytiker studieren die weltbestenMethoden und implementieren Technologien, die Moskau zu einer nachhaltigerenStadt machen können."Nahezu 95 % sämtlicher Verträge für Innovationsbeschaffungen, die wirbekanntgeben, beziehen sich auf kleine und mittelständische Unternehmen. Wirarbeiten mit Startups, jungen Unternehmen sowie mit neuen und interessantenTechnologien. Unser Ziel ist es, diese ausfindig zu machen und sie auf demStadtgelände zu testen", betonte Ivan Parkhomenko, Projektleiter bei Smart CityLab.In dieser Hinsicht ist der Schutz geistigen Eigentums von besonderer Bedeutung.Auch wenn Startups sich oftmals in übertriebenem Maße davor fürchten, von großenUnternehmen ihrer Ideen beraubt zu werden, so können Großkonzerne durchaus davonprofitieren, glaubwürdigen Beschleunigungsprogrammen beizutreten wie ebensolche, die von der Skolkovo Foundation und der Moscow Agency of Innovationsangeboten werden.Das letzte Startup Cafe-Treffen im Digital Business Space, das am 18. Das letzte Startup Cafe-Treffen im Digital Business Space, das am 18. Dezemberstattfand, setzte sich mit dem Thema Digital Health auseinander.