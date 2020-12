Moschus: Tesla-Vollselbstfahrer wird 2021 bereit sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Auf der Axel-Springer-Konferenz in Deutschland sagte Elon Musk, CEO von Tesla Inc (NASDAQ:TSLA), dass Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) seiner Meinung nach im Jahr 2021 völlig autonome Fahrzeuge der Stufe fünf auf der Straße haben wird.

Dies würde bedeuten, dass Fahrer und Lenkrad optional sind, da die Fahrzeuge in allen Szenarien vollständig in der Lage wären, selbst zu fahren.

