Moscheevereine im Visier

Berlin (ots) - Der Vorsitzende des Bundestags-Innenausschusses,Ansgar Heveling, CDU, hat im Inforadio vom RBB gefordert, schärfergegen bestimmte Moscheevereine in Deutschland vorzugehen.Heveling sagte am Donnerstagmorgen, es gehe um Vereinigungen, beidenen nicht die Religion im Vordergrund stehe."Wir haben vor einigen Monaten mit dem Verein 'Wahre Religion'einen religiös tätigen Verein verboten. Vorher war dieReligionsfreiheit, die bei uns im Grundgesetz doch eine starkeStellung hat, doch ein sehr großer Riegel dagegen vorzugehen.Mittlerweile ist uns allen klar, es geht hier nicht um Religion, esgeht um politische Ideologie. Es müssen auch Moscheevereinigungen undInstitutionen geschlossen werden, wenn nicht die Religion, sonderndie politische Ideologie im Vordergrund steht. "Heveling unterstützt damit Innenminister de Maiziere. DerCDU-Politiker will, dass Moscheen in Deutschland genauer beobachtetwerden.