Mosambik: Verzögerung bei der Bergung von Leichen erhöht Seuchenrisiko

Freiburg/Beira (ots) - Viele Dörfer weiterhin schwer erreichbar -Caritas international weitet Nothilfe ausIn vielen mosambikanischen Orten dauert die Bergung der Todesopfervon Wirbelsturm Idai an. Fabrizio Graglia von Esmabama, einerPartnerorganisation von Caritas international, berichtete bei einemBesuch in der Region Mangunde von unzähligen Leichen. Die Zuständesteigern das ohnehin erhöhte Risiko für den Ausbruch von Seuchen.Gerade bei Kindern ist die Ansteckungsrate etwa mit Malaria seit derKatastrophe bereits sprunghaft angestiegen."Über dem gesamten Ort liegt Verwesungsgeruch. Viele Areale in derRegion sind komplett vom Wasser umschlossen, sodass viele der Totenauch zwei Wochen nach der Katastrophe noch nicht geborgen werdenkonnten", erklärt Graglia. Erst durch den Einsatz von Helikoptern seies Helfern gelungen, mit der Bergung zu beginnen. Ähnliche Berichteerreichen Caritas international aus weiteren Gegenden. Die schwereErreichbarkeit vieler Regionen verzögert auch die Versorgung derNotleidenden mit lebenswichtigen Hilfsgütern.Unterdessen hat das Hilfswerk des Deutschen Caritasverbandes dieNothilfe in dem Land noch einmal ausgeweitet. So sollen die Projekteder lokalen Partner in Mosambik in der aktuellen Phase der Nothilfemit 1,1 Millionen Euro unterstützt werden. Auch das Auswärtige Amtunterstützt die Hilfe.Neben Medikamenten und Moskito-Netzen zur Verbesserung dermedizinischen Situation und der Prävention übertragbarer Krankheitenverteilen die Partner von Caritas international Hilfsgüter wieHygieneartikel, Nahrungsmittel und Trinkwasser. Um die Instandsetzungvon Häusern und Hütten zu unterstützen, werden unter anderem auchTausende stabile Planen an besonders Bedürftige verteilt. Sie treffenam heutigen Freitag mit einem eigens gecharterten Hilfsflugzeug inder Hafenstadt Beira ein.Spenden mit Stichwort "Wirbelsturm Mosambik" werden erbeten auf:Caritas international, Freiburg,IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02,Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe,BIC: BFSWDE33KRL oder online unter: www.caritas-international.de- Diakonie Katastrophenhilfe, BerlinSpendenstichwort "Wirbelsturm Idai"IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02,Evangelische Bank eG,BIC GENODEF1EK1oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/Caritas international ist das Hilfswerk des DeutschenCaritasverbandes. Dieser gehört zum weltweiten Netzwerk der Caritasmit 165 nationalen Mitgliedsverbänden.Pressekontakt:Deutscher Caritasverband, Caritas international,Öffentlichkeitsarbeit, Karlstr. 40, 79104 Freiburg.Telefon 0761 / 200-0. Michael Brücker (verantwortlich, Durchwahl-293), Holger Vieth (Durchwahl -514)www.caritas-international.deOriginal-Content von: Caritas international, übermittelt durch news aktuell