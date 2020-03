Bonn (ots) - "Bitte vergesst uns nicht. Wir arbeiten hart, um wieder einbesseres Leben führen zu können. Aber bis wir uns vollständig erholt haben, istes noch ein weiter Weg", sagt Alice Abios Mabolisse. Auch ein Jahr nach demZyklon Idai lebt die 47-jährige Mutter von drei Kindern im Camp Begaja in derProvinz Sofala in Mosambik. Hilfsorganisationen, darunter Bündnismitglieder von"Aktion Deutschland Hilft", versorgen sie und die rund 300 Familien weiterhinmit dem Nötigsten.Mabolisse ist eine von mehr als 90.000 Überlebenden, die von der Regierung ineines der 66 sogenannten Umsiedlungscamps im Land untergebracht wurden. Runddrei Millionen Menschen nahm die Katastrophe in Südostafrika dieÜberlebensgrundlage - über 1,8 Millionen davon in Mosambik. "Wir kletterten aufBäume, um uns vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Unsere Kinderbanden wir mit Tüchern fest, damit sie nicht herunterfallen konnten", erinnertsie sich. Erst nach vier Tagen, als das Wasser zurückging, konnte sie gerettetwerden. Wie viele andere Familien leiden Mabolisse und ihre Kinder heute unterden Folgen ihrer zerstörten Felder.Landwirtschaft regenerierenÜber 7.150 Quadratkilometer Ernte - die 2,5-fache Fläche Saarlands - zerstörtender Zyklon und die Überschwemmungen. Der Verlust löste eine Nahrungsmittelkriseaus, die bis heute andauert. Zerstörte Anbauflächen und fehlendes Saatguthindern insbesondere die ländliche Bevölkerung daran, ausreichend Lebensmittelzu produzieren. In manchen Regionen des Landes ist der Preis für Mais bis zu 75Prozent höher als vor der Katastrophe."Das Hochwasser hat die Böden versalzen, die andauernden Dürreperioden haben sieausgetrocknet und nahezu unbrauchbar gemacht," berichtet David Prieto,Projektentwickler der Hilfsorganisation Johanniter Auslandshilfe für Mosambik."Es ist enorm wichtig, dass die Menschen weiterhin mit Saatgut und Werkzeugenversorgt werden. Und auch neue, dem Klimawandel angepasste landwirtschaftlicheTechniken lernen, damit sie ihre Felder wieder produktiv bewirtschaften können",so Prieto.Unregelmäßige Regenfälle, andauernde Trockenperioden und ungewöhnlich hoheTemperaturen erschweren den Wiederaufbau. Erneute Überschwemmungen beschädigtenzu Beginn des Jahres Häuser, Straßen und Brücken im Norden des Landes. Bis zu200.000 Hektar Anbauflächen sind nach Angaben der Regierung betroffen. Im Südenund in der Mitte des Landes herrscht hingegen Dürre. Rund 50 Prozent wenigerRegen fiel hier im Gegensatz zur vorjährigen Anbausaison auf die Felder. Wie dieFolgen des Klimawandels das Leben der Menschen beeinflussen, ist heute inMosambik spürbar.Die Hilfe geht weiterRund 13,6 Millionen Euro Spenden sind seit dem Aufruf im März letzten Jahres bei"Aktion Deutschland Hilft" für die Betroffenen in Mosambik, Simbabwe und Malawieingegangen. Für über 5,7 Millionen Euro konnten bislang Hilfsmaßnahmen derBündnisorganisationen erfolgreich realisiert werden. "Wir sind sehr dankbar fürdie große Hilfsbereitschaft der Spender und Unternehmen in Deutschland. Durchdieses Engagement konnten wir den Menschen helfen, als sie es am dringendstenbrauchten. Der Weg zur Normalität ist aber ein weiter. Wir müssen Betroffene wieMabolisse und ihre Familie weiterhin unterstützen und ihnen Möglichkeiten geben,sich eine bessere Zukunft aufzubauen. Solange die Heimatorte der Menschenzerstört bleiben, gibt es für sie keinen Grund zurückzukehren", sagt ManuelaRoßbach, geschäftsführende Vorständin von "Aktion Deutschland Hilft".Neben der Bereitstellung von Notunterkünften, Nahrungsmitteln, Trinkwasser undMedikamenten unmittelbar nach der Katastrophe finanzierten die Spendengelder denWiederaufbau der Infrastruktur für Wasser, Hygiene und sanitäre Anlagen. Dieverbleibenden Spenden fließen in bestehende Projekte zur Katastrophenvorsorgesowie in die landwirtschaftliche Hilfe.***Achtung Redaktionen***Wie geht es den Menschen in Mosambik heute? Geschichten und Bilder vonBetroffenen aus Mosambik finden Sie hier zum Download (bis zum 31.03.20):https://cloud.aktion-deutschland-hilft.de/s/dz2zP2PWSyjdRk9Der deutsche Helfer Jan-Peter Rietz aus Mosambik spricht im Interview über dieLage ein Jahr nach dem Zyklon Idai und wie die Hilfe weitergeht. Den Rohschnittdes Interviews mit Timeline und Transkript finden Sie hier zum Download (bis zum31.03.20): https://cloud.aktion-deutschland-hilft.de/s/dz2zP2PWSyjdRk9Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschenHilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, umschnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führenihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so diebisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. https://www.aktion-deutschland-hilft.de/