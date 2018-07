Mosa Meat beschafft 7,5 Mio. Euro zur Kommerzialisierung von kultiviertem Fleisch

Maastricht, Niederlande (ots/PRNewswire) -Series-A-Finanzierung mit erstem Investment in diesem Bereichdurch Corporate-Venture-Capital eines führenden Forschungs- undTechnologieunternehmens, und Finzierung durch größtenFleischhersteller der Schweiz.Mosa Meat, ein Spin-off-Unternehmen der Universität Maastricht,gab heute bekannt, dass es dem Unternehmen gelungen ist, 7,5 Mio.Euro zu beschaffen, um kultiviertes Fleisch bis zum Jahr 2021 auf denMarkt zu bringen. Das niederländische Start-up ist seit 2013 führendin der Branche für kultiviertes Fleisch, als es den weltweit ersten,direkt aus Kuhzellen hergestellten Rindfleisch-Burger präsentierte.Das ist das erste Investment in ein europäisches Unternehmen, dassich der Produktion von kultiviertem Fleisch widmet. Damit nimmtEuropa eine zentrale Stellung für die nächste Generation derFleischproduktion ein.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/718397/Mosa_Meat_Logo.jpg(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/718398/Bell_Food_Group_Logo.jpg )(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/718399/M_Ventures_Logo.jpgDie Runde wurde gemeinsam angeführt von M Ventures, demCorporate-Venture-Capital-Arms des Forschungs- undTechnologieunternehmens Merck, und von der Bell Food Group, demführenden Fleischverarbeiter in der Schweiz mit Betrieben in ganzEuropa. Ihnen haben sich missionsbasierte Investoren angeschlossen,unter anderem das Glass Wall Syndicate.Mosa Meat wurde mitbegründet von Prof Mark Post, dem weltweitführenden Wissenschaftler auf diesem Gebiet, der 2013 den erstenkultivierten Hamburger schuf. Zu den frühen Investoren zählt SergeyBrin von Google.Mosa Meat wird von der Series-A-Finanzierung Gebrauch machen, umein End-to-End-Verfahren zur Produktion von kultiviertem Fleisch beisignifikant reduzierten Kosten zu entwickeln. Der Endpunkt derFinanzierung wird dem Unternehmen ermöglichen, die Konstruktion einerPilot-Produktionsanlage für die Einführung eines Premium-Produktes in2021 vorzubereiten."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit M Ventures und BellFood Group bei der Gestaltung der Zukunft des Fleisches", sagte PeterVerstrate, CEO von Mosa Meat. "M Ventures bringt große Erfahrungenbei frühzeitigen Finanzierungen wissenschaftsbasierter Unternehmenwie dem unseren ein, und hat während des gesamtenGeldbeschaffungsverfahrens einen riesigen Mehrwert beigesteuert,während die Bell Food Group starke Downstream-Kapazitäten bei derVerarbeitung und beim Vertrieb von Fleisch mitbringt. Das ist dieperfekte Zusammenarbeit.""M Ventures ist als Corporate-Venture-Capital-Fonds von Merck derperfekte Türöffner zu Mercks umfassender Erfahrung beim Kultivierenvon Zellen und bei der Produktion hoher Qualität und skalierbarenZellmedien. Das ist von entscheidender Bedeutung, weil die Zellmediengegenwärtig 80 Prozent der Kosten für kultiviertes Fleischausmachen", fügte er hinzu."Traditionelle Fleischproduktion durch kultiviertes Fleisch zuersetzen würde große Auswirkungen auf die Reduzierung derTreibhausgase haben, denn dadurch würden große Mengen an Ressourcenfrei, die gegenwärtig zur Fleischproduktion weltweit eingesetztwerden, und es wird eine alteingesesse und gegenwärtig nichtnachhaltige Industrie zum Erliegen bringen", sagte AlexanderHoffmann, Principal at M Ventures. "Wir freuen uns sehr, dieInvestition in Mosa Meat leiten zu dürfen, schließlich handelt essich um ein Unternehmen an der Kreuzung zwischen Nahrungsmitteln undBiotech.""Die Fleischnachfrage steigt rapide an und in Zukunft wird sienicht mehr mit Viehwirtschaft allein befriedigt werden können", sagteLorenz Wyss, CEO der Bell Food Group. "Wir glauben, dass dieseTechnologie zu einer wirklichen Alternative für umweltbewussteVerbraucher werden könnte, und wir freuen uns, unser Know-how undunsere Erfahrungen im Fleischgeschäft bei dieser strategischenPartnerschaft mit Mosa Meat einbringen zu können."ÜBER MOSA MEATMosa Meat ist ein Unternehmen mit Sitz in Maastricht, das"kultiviertes Fleisch" entwickelt - dabei handelt es sich um echtesFleisch, das aus Zellen gezüchtet wird, und nicht durch die Aufzuchtund Schlachtung von Tieren. Das Team, dem unter andrem der ChiefScientific Officer Professor Mark Post angehört, schuf den weltweitersten kultivierten Hamburger und inspirierte damit das Aufkommeneiner völlig neuen Industrie. Nachdem Mosa Meat das Funktionieren desKonzepts bewiesen hat, ist das Unternehmen gerade dabei, die erstenkommerziellen Produkte zu entwickeln. Die Mission des Unternehmensbesteht darin, die Art und Weise der Fleischproduktion zurevolutionieren, damit wir die in die Höhe schießende, weltweiteNachfrage nach Fleisch durch eine nachhaltige und umweltfreundlicheProduktion befriedigen können.http://www.mosameat.comÜBER M VENTURESM Ventures ist der strategische Corporate-Venture-Capital-Arm vonMerck. Sein Auftrag ist die Investition in innovative Technologienund Produkte mit dem Potenzial, sich in signifikanter Weise auf dieKerngeschäftsbereiche von Merck auszuwirken. Von unserem Hauptsitz inAmsterdam und Büros in den USA und Israel investieren wir weltweit intransformationale Ideen großartiger Unternehmer. M Ventures übernimmteine aktive Rolle bei seinen Portfolio-Unternehmen und arbeitet mitUnternehmern und Mitinvestoren zusammen, um die Innovationen zu einemkommerziellen Erfolg zu machen. M Ventures verfolgt einensignifikanten Fokus auf Investitionen in der Frühphase und beiUnternehmensgründungen, einschließlich der Gründung von Spin-offs, umvon den wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen Mercks zuprofitieren.http://www.m-ventures.comÜBER BELL FOOD GROUPDie Bell Food Group gehört zu den führenden Fleisch- undConvenienceverarbeitern in Europa. Das Angebot umfasst Fleisch,Geflügel, Charcuterie, Seafood, Convenience-Produkte undSchnittsalate. Mit den Marken Bell, Hilcona, Eisberg und Hügli decktdie Gruppe vielfältige Kundenbedürfnisse ab. Zu den Kunden zählen derRetail, der Food Service sowie die Lebensmittelindustrie. 