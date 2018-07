Mortgage: Aufschrei, garantiert!

An der Heimatbörse Xetra NASDAQ GS notiert Mortgage per 24.07.2018 bei 6,14 USD. Mortgage zählt zu "Diversifizierte Finanzwerte".Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 13,03 Prozent und liegt damit 8,09 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Specialty Finance, 4,94). Die Mortgage-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

