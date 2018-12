Morten Hohnschild neuer Division Director Industries bei Sopra Steria Consulting (FOTO)

Hamburg (ots) - Morten Hohnschild, 45, übernimmt am 6. Dezember 2018 alsMitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für den Geschäftsbereich"Industries" bei Sopra Steria Consulting. In dieser Rolle wird er dasManagementberatungs- und IT-Lösungsportfolio für die Branchen Automotive,Manufacturing, Telekommunikation, Energie/Gas sowie Luft- und Raumfahrttechnikausbauen. In der Division "Industries" sind derzeit rund 530 Consultantsbeschäftigt."Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, mit Morten Hohnschild einen Managermit seinem Background und seiner Themenbreite für diese Aufgabe zu gewinnen. Erwird die Felder Geschäftsprozessberatung und Zukunftstechnologien stärkerverknüpfen und damit weiteres Wachstumspotenzial für Sopra Steria Consultingschaffen", sagt Urs M. Krämer, CEO von Sopra Steria Consulting.Morten Hohnschild kommt vom IT-Beratungshaus it-economics, das Sopra SteriaConsulting im Juli 2018 übernommen hat. Dort war er zuletzt Mitglied desAdvisory & Sounding Boards. Der Wirtschafts- und Organisationswissenschaftlerwechselte nach seiner Offizierslaufbahn bei der Bundeswehr in dieUnternehmensberatung und war dort rund 17 Jahre in verschiedenenConsulting-Unternehmen als Berater für namhafte Kunden aus den BereichenTelekommunikation, Energie, Finanzdienstleistung und der öffentlichen Verwaltungtätig. Hohnschild verantwortete zahlreiche Projekte auf den GebietenUnternehmenstransformation und Prozessoptimierung. In den letzten Jahren lagsein Fokus auf dem Programmmanagement agiler Projekte, insbesondere derImplementierung agiler Strukturen.Über Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de) Sopra Steria Consulting zähltheute zu den Top Business Transformation Partnern in Deutschland. Als einführender europäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services am Markt:Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung, Infrastrukturmanagement undBusiness Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von Sopra Steria, komplexeTransformationsvorhaben, die geschäftskritische Herausforderungen adressieren,erfolgreich umzusetzen. Im Zusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert undInnovation befähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 42.000 Mitarbeitern in über 20 Ländern erzielte SopraSteria 2017 einen Umsatz in Höhe von 3,8 Mrd. Euro. Die Sopra Steria Group (SOP)ist notiert an der NYSE Euronext Paris (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unter www.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Birgit EckmüllerTel.: +49 (0) 40 22703-5219E-Mail: birgit.eckmueller@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell