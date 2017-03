Morphosys will Ausgaben für Entwicklung eigener Medikamente weiter erhöhen

Weitere Suchergebnisse zu "TecDAX (Performance)":

MARTINSRIED (dpa-AFX) - Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys setzt weiter voll auf die Entwicklung eigener Medikamente.



Aus diesem Grund will das im TecDax notierte Unternehmen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter hochfahren und nimmt einen höheren Verlust in Kauf. Geld genug dafür hat das Unternehmen nach einer Kapitalerhöhung im vergangenen Herbst genug.

2017 will Morphosys zwischen 85 und 95 Millionen Euro für die Entwicklung firmeneigener Arzneimittel ausgeben. Im vergangenen Jahr seien die Ausgaben um 39 Prozent auf 78,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Martinsried mit. Morphosys versucht derzeit, mit selbst vermarkteten Mitteln unabhängiger vom Erfolg von Partnerprogrammen zu werden.

Bislang erlöst Morphosys sein Geld vor allem damit, dass es in Partnerschaft mit großen Pharmakonzernen Antikörper entwickelt und für die darauf bezogenen Medikamenten-Entwicklungen sogenannte Meilensteinzahlungen und Forschungsgelder bezog./zb/jha/