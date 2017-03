Morphosys und Janssen kommen bei Schuppenflechte-Mittel voran

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Morphosys meldet weitere Fortschritte auf dem Weg zur Marktzulassung des Schuppenflechte-Mittels Guselkumab.



Neue Studiendaten des Lizenzpartners Janssen hätten gezeigt, dass die Behandlung mit dem Präparat signifikante Verbesserungen für Patienten bringe, teilte Morphosys am Freitag mit. Die Daten wolle Janssen nun beim Jahreskongress der American Academy of Dermatology (AAD) vom 3. bis 7. März in Orlando, Florida/USA, vorstellen. Janssen hat die Zulassung für Guselkumab in den USA und Europa bereits beantragt. Das Mittel ist auf Basis eines Antikörpers auf der Grundlage von Morphosys-Technologie entwickelt worden./she/stb