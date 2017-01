Morphosys schnappt sich Führungspersonal von Sandoz!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

ab März gibt es bei der Führungsetage von Morphosys eine große Veränderung. Der aktuelle CDO (Chief Development Officer) Dr. Arndt Schottelius wird an diesem Termin aus dem Unternehmen ausscheiden. Seinen Posten übernimmt Dr. Malte Peters, der bis jetzt noch als Global Head im Bereich Clinical Development Biopharmaceuticals bei Sandoz tätig ist, einem Tochterunternehmen von Novartis. Morphosys schnappt sich Peters also direkt von der Konkurrenz, die sich dazu bisher nicht äußerte. Die Ernennung wurde vom Aufsichtsrat gestern bereits beschlossen, an der Entscheidung ist also nicht mehr zu rütteln.

Optimismus macht sich breit!

Optimistisch wird die kommende Zusammenarbeit von Dr. Gerald Möller bewertet, dem Vorsitzenden im Aufsichtsrat von Morphosys. Er hält Dr. Peters nach eigenen Aussagen für die ideale Ergänzung des Vorstandes im derzeitigen Entwicklungsstadium und hebt vor allem die langjährige medizinische Erfahrung im Bereich der Onkologie hervor. Ob und was genau Peters bei Morphosys künftig ändern soll, darüber wurde allerdings kein Wort verloren. Es bleibt also abzuwarten, ob wir es im Frühjahr mit neuen Impulsen zu tun bekommen oder das Unternehmen wie gehabt weiterläuft. Etwas frischer Wind würde Morphosys aber sicher gut tun, 2016 enttäuschte das Unternehmen gerade an der Börse eher.

