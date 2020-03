Morphosys darf bei Krebsmittel Tafasitamab mit Incyte zusammenarbeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Incyte":

PLANEGG/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Wirkstoffforscher und Antikörperspezialist Morphosys darf mit dem US-Biopharmaunternehmen Incyte eine Kooperation für seinen Krebswirkstoff Tafasitamab eingehen.



Die kartellrechtliche Freigabe sei jetzt erfolgt, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend mit. Dadurch werde eine Vorauszahlung von Incyte an Morphosys von 750 Millionen US-Dollar fällig, außerdem die Beteiligung durch Incyte an Morphosys in Höhe von 150 Millionen US-Dollar./fba