Morphosys: Zeitplan für erstes eigenes Medikament bleibt unverändert

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Morphosys sieht sich nach guten Studiendaten im Zeitplan für das erste eigene Medikament.



"Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir bis Ende des Jahres den Zulassungsantrag bei der US-Medikamentenbehörde einreichen werden", sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag auf Anfrage anlässlich einer Analystenkonferenz.

Morphosys hatte in der vergangenen Woche weitere Details zu einer wichtigen Blutkrebsstudie namens L-Mind präsentiert, in der der hauseigene Antikörper Tafasitamab in Kombination mit dem Mittel Lenalidomid an Blutkrebspatienten getestet wird. Die Bayern hatten nach eigenen Angaben eine weitere wichtige Hürde genommen und in der Studie den vorab definierten primären Endpunkt erreicht. So konnte das Unternehmen im Vergleich zu entsprechenden Monotherapien die beste objektive Ansprechrate der Patienten vorweisen. Zudem war laut Unternehmen auch die mediane Ansprechdauer mit 21,7 Monaten besonders erfreulich ausgefallen./tav/fba