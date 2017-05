Morphosys: Wird der Kurs durch baldige Zulassung beflügelt?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

seitdem die Aktie des Biotech-Unternehmens Morphosys Mitte letzten Jahres bei knapp unter 33 Euro ihren Tiefpunkt erreichte, konnte der Kurs zwischenzeitlich mehr als verdoppelt werden. Bleibt der Aufwärtstrend weiter intakt? Um hierüber Aufschluss zu erhalten, wollen wir uns die aktuellen Empfehlungen zum Morphosys-Titel einmal genauer ansehen.

So sieht Commerzbank-Analyst Thomas Becker den Kurs noch nicht an seinem Zenit angekommen. Das Unternehmen habe einige vielversprechende Produkte in der Entwicklungspipeline, so der Experte. Die Zulassung für Guselkumab (ein Wirkstoff gegen Schuppenflechte) sollte während des vierten Quartals erfolgen.

Auch Bernhard Weininger (Independent Research) greift dieses Thema auf. Er hält sogar eine Zulassung in den USA noch im dritten Quartal für möglich. Dies sollte den Aktienkurs zusätzlich beflügeln. Zudem gebe es auch bei der Entwicklung von MOR107 erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Weininger sieht sich daher in seiner positiven Einschätzung bestätigt.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Independent Research: „Buy“ – 77,00 Euro (+18 %)

Commerzbank: „Buy“- 76,00 Euro (+17 %)

Oddo Seydler: „Buy“ – 70,00 Euro (+7 %)

Berenberg Bank: „Buy“ – 68,00 Euro (+4 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 62,00 Euro (-5 %)

