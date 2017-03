Morphosys: Was ist passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von Morphosys fällt heute über 3% in den Keller und ist damit Schlusslicht im TecDax. Der Biotechnologie-Konzern setzt weiter voll auf die Entwicklung eigener Medikamente. Aus diesem Grund will das im TecDax notierte Unternehmen die Ausgaben für Forschung und Entwicklung weiter hochfahren und nimmt einen höheren Verlust in Kauf. Geld genug dafür hat das Unternehmen...