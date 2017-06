Morphosys: Was bringt MOR202?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

letzte Woche gab es Neuigkeiten für die Anleger von Morphosys, denn es gab aktualisierte klinische Daten zu MOR202. Peter Niedermeyer hat sich dies genauer angeschaut.

Die News! Nachdem erst am 2. Juni mitgeteilt worden war, dass die Phase 3-Studie mit MOR208 und Bendamustin starten soll, wurden nun auf der Jahrestagung der „American Society of Clinical Oncology (ASCO)“ bereits aktualisierte klinische Daten zu MOR202 vorgestellt. Dabei sagte der Entwicklungsvorstand der Morphosys AG, Malte Peters: „Basierend auf sich manifestierenden Daten für MOR202 werden wir unsere Prüfungen weiter intensivieren, MOR202 als einen Vertreter dieser Wirkstoffklasse weiterzuentwickeln“.

Das Produkt! Mit MOR202 sollen infusionsbedingte Nebenwirkungen nur bedingt auftreten, da die Infusionszeit „vergleichsweise kurz“ sei. Die finalen Studienergebnisse zur Wirkung werden allerdings erst später im Jahr präsentiert werden, hier ist also Geduld gefragt.

Kann Morphosys mit MOR202 die gewünschten Erfolge erzielen? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.