Morphosys: Die Vorzeichen sind gut!

Liebe Leser,

die Aktie von Morphosys hatte zu Beginn dieser Woche einen Aufschlag von gut 3 % geschafft. Chartanalysten zeigten sich bereits optimistisch, dass die Aktie in den kommenden Tagen die runde und wichtige Marke von 80 Euro angreifen könnte. Als mögliches Kursziel wurde nicht nur das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 81,45 Euro vom 7. November genannt, sondern darüber sogar das derzeitige 15-Jahres-Top bei 86,72 Euro. Morphosys hatte dieses Kursniveau am 18. Dezember 2014 erreicht. Doch am heutigen Mittwoch musste der Biotechtitel wieder etwas Federn lassen, sodass der Abstand zur 80-Euro-Marke wieder etwas größer geworden ist. Er beläuft sich nun auf 3,38 %. Dennoch zeigt der Trend insgesamt nach oben.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Tagen keine wesentlichen neuen Nachrichten mehr produziert. Dennoch ist der Wert bei fundamental orientierten Analysten noch beliebt. 85 % sind unverändert der Meinung, der Titel sei ein „Kauf“. 15 % wollen aktuell „halten“. Niemand „verkauft“ derzeit, sodass die Stimmung unverändert gut ist.

MorphoSys: Aktie im technischen Aufwärtstrend

Auch technische Analysten attestieren MorphoSys einen Aufwärtstrend. Die Aktie hat einen Vorsprung von mehr als 20 % auf die 200-Tage-Linie. Insofern ist der Trend nicht nur ausgeprägt, sondern auch stark genug, um am Ende auch 100 Euro anzugreifen. Demnach sind auch technische Analysten von neuen Rekorden überzeugt.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.