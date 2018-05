Morphosys mit Umsatzeinbruch nach Wegfall der Kooperation mit Novartis

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

PLANEGG (dpa-AFX)- Das Biotechunternehmen Morphosys hat zum Jahresstart wie erwartet einen Umsatzeinbruch verkraften müssen.



Im vergangenen Jahr war die Kooperation mit dem schweizerischen Pharmakonzern Novartis planmäßig ausgelaufen, dies machte sich nun bemerkbar. Die Erlöse sanken um 76 Prozent auf 2,8 Millionen Euro, wie das TecDax -Unternehmen am späten Mittwochabend nach US-Börsenschluss in Planegg mitteilte. Morphosys ist seit kurzem auch an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert. Die Prognosen für 2018 wurden bestätigt.

Im Berichtszeitraum rutschte Morphosys wegen des Umsatzrückgangs, aber auch wegen seiner teuren Forschungsaktivitäten tiefer in die roten Zahlen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) belief sich demnach auf minus 19 Millionen Euro nach einem Verlust von rund 15 Millionen Euro noch vor einem Jahr. Unter dem Strich vergrößerte sich der Fehlbetrag um 30 Prozent auf 19,5 Millionen Euro. Morphosys hatte bereits zur Jahresbilanz 2017 die Investoren auf eine Ausweitung seines Verlustes im laufenden Jahr eingestellt, weil der Konzern Geld in den Aufbau von Vertriebsstrukturen für den firmeneigenen Antikörper Mor 208 steckt. Noch ist das Mittel nicht auf dem Markt, derzeit laufen in den USA die Gespräche mit der US-Arzneimittelbehörde FDA über eine beschleunigte Zulassung./tav/he