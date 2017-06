Morphosys: Spannende Situation!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

klare Ansage: Morphosys teilte am 2.6. mit, dass die Phase 3-Studie mit MOR208 und Bendamustin starten soll, bei – Zitat: – „Blutkrebspatienten mit rezidivierendem oder refraktärem DLBCL“. Man habe mit der Aufnahme von Patienten für den zulassungsrelevanten Phase 3-Teil begonnen, so teilte Morphosys mit. Untersucht werden soll die Wirksamkeit von MOR208 in Kombination mit Bendamustin (ein Chemotherapeutikum). Es geht um einen Vergleich zur Behandlung mit dem „Krebsmedikament Rituximab in Kombination mit Bendamustin“. Wird dies erfolgreich sein? Dies ist noch offen – aber insofern ist es gut, dass es nun Fortschritte gibt und die Patienten ausgewählt werden, denn auf diese Weise können neue Erkenntnisse gewonnen werden.

Morphosys: Wird MOR208 Erfolgsbringer werden?

Im Aktienkurs ist wahrscheinlich schon einiges an möglichem Erfolg vorweggenommen – denn die Aktie steht praktisch auf Jahreshoch. Auf Sicht von 12 Monaten liegt die Performance bei rund 30% Zuwachs. Die Frage ist natürlich, ob sogar schon ein vollständiger Erfolg der Phase 3-Studie mit MOR208 und Bedamustin „eingepreist“ ist oder nicht. Und was ist mit dem Risiko, wenn wider Erwarten doch die Phase 3-Studie negative Ergebnisse bringen sollte? Die Risiken sind hoch – aber möglicherweise auch die Chancen. Spannend!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.