Morphosys-Partner beantragt US-Zulassung von Tremfya gegen Arthritis

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechnologie-Unternehmen Morphosys und sein Partner Janssen wollen die Schuppenflechte-Arznei Tremfya gegen psoriatische Arthritis einsetzen.



Janssen habe dazu einen ergänzenden Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA gestellt, teilte die im MDax gelistete Gesellschaft Morphosys am Montag in Planegg bei München mit. Das Mittel mit dem Wirkstoff Guselkumab soll bei Erwachsenen eingesetzt werden, die an dieser im Zusammenhang mit Schuppenflechte auftretenden chronischen Gelenkentzündung erkrankt sind./stw/men