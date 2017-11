Morphosys: Nicht schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Frank Holbaum, dass die Morphosys-Aktie derzeit regelrecht zum Kauf einlädt. Hier sein Fazit:

Der Stand! Die Morphosys-Aktie performt derzeit sehr überzeugend und konnte letzte Woche 3,5 % hinzugewinnen.

Die Entwicklung! Im Laufe des Jahres hat die Aktie schon 63 % hinzugewinnen können und die 100 Euro scheinen durchaus greifbar. Am 7. November war es zu einem neuen 2-Jahres-Hoch gekommen und die 81,45 Euro sind nur noch 2 % entfernt. Bei 86,72 Euro liegt ein 15-Jahres-Hoch, welches ebenfalls nur noch 8 % entfernt ist.

Die Analysten! Derzeit wollen 85 % der Analysten die Aktie kaufen, 15 % wollen halten und niemand verkaufen. Chartanalysten sehen das mittelfristige Kursziel bei über 86,72 Euro, vielleicht sogar bei 100 Euro. Bei 65 Euro finden sich Unterstützungen. Technische Analysten betonen den Hausse-Modus in allen zeitlichen Dimensionen und den Abstand von 28 % zur 200-Tage-Linie.

Was wird es bei Morphosys weiter Neues geben? Wir bleiben für Sie dran.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.