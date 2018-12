Morphosys: Kommerzieller Volltreffer? – neue Wirkstoffdaten begeistern Investoren

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Neue Daten zu Guselkumab geben der Morphosys-Aktie am Freitagnachmittag mächtig Auftrieb. Laut Morphosys weist der an den belgischen Pharma-Player Janssen auslizensierte Wirkstoff Guselkumab (Medikament namens Tremfya) eine medizinische Überlegenheit gegenüber dem ebenfalls bereits vermarkteten Konkurrenzmedikament Cosentyx von Novartis (WKN: 904278) auf. Die Morphosys-Aktie (WKN: 663200) gewinnt zum Wochenausklang +5%.

Morphosys beruft sich dabei auf eine bevorstehende Präsentation klinischer Daten am 12. Dezember (Mittwoch) auf dem „Inflammatory Skin Disease Summit“ in Wien. Allerdings weist die Biotechfirma darauf hin, dass „bis zur erwarteten Präsentation keine weiteren Informationen und keine detaillierten Studienergebnisse“ verfügbar sind. Investoren interessiert das aber kaum, die Aktie steigt bereits in Erwartung an gute Daten. Denn Tremfya ist ein kommerzieller Volltreffer für Morphosys (bis zu 17 Millionen US-Dollar Einnahmen in 2018).

Morphosys-Aktie ist eine ganz heiße Spekulation bis 12. Dezember

Bei den mit Spannung erwarteten Daten handelt es sich um Erkenntnisse aus der ECLIPSE-Studie, die von Morphosys‘ Lizenzpartner Janssen durchgeführt wurde, und die Wirksamkeit von Guselkumab mit Secukinumab, dem Wirkstoff des Konkurrenzmedikaments Cosentyx, vergleicht.

Guselkumab bzw. Tremfya ist ein Glücksfall für einen Biotechforscher wie Morphosys und dessen kapitalintensiven Research. 2018 spielt Tremfya Morphosys nach Konzernschätzungen von Janssen zu leistende Erfolgszahlungen in Höhe von 12 bis 17 Millionen US-Dollar ein. Insofern sind die anstehenden Daten von großer Relevanz für den Markt.

Die Morphosys-Aktie hat nun Momentum. Käufer dürften hier bis zur Datenpräsentation am 12. Dezember den Ton angeben.

