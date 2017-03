Morphosys: Hoffnung auf Zulassung steigt!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

langweilig wird es den Morphosys-Aktionären derzeit nicht. Diesen Monat gab das Unternehmen nicht nur seine Geschäftszahlen für 2016 bekannt, sondern auch Updates in Bezug auf zwei Projekte in der Pipeline. Beispiel „Gantenerumab“, das gegen Alzheimer eingesetzt werden soll. Da soll der Morphosys-Partner Roche die Planung eines neuen Programmes zur Phase-III-Studie von Gantenerumab betreiben. Man sei von Roche entsprechend informiert worden – doch so wie das klingt, noch keineswegs besonders umfangreich. Denn Morphosys teilte dazu wörtlich mit: „Wir freuen uns darauf, mehr über diese neuen Phase 3-Studien zu erfahren.“

Morphosys: Zahlen für 2016 wie erwartet

Dann der Blick auf die Morphosys-Zahlen für das Geschäftsjahr 2016. Da wurden die Prognosen erfüllt. So lag der Umsatz mit 49,7 Mio. Euro innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 47 bis 52 Mio. Euro Umsatz. Und auch das Ebit lag mit -59,9 Mio. Euro innerhalb der Prognose, die bei -58 Mio. Euro bis -68 Mio. Euro gelegen hatte. Insofern keine Überraschung von den Morphosys-Zahlen. Die nächsten Zahlen = Quartalszahlen stehen planmäßig am 3. Mai 2017 zur Veröffentlichung an.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.