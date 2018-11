Morphosys: Große Bühne für neue Daten

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Die Aktie von Morphosys (WKN: 663200) knallt am Donnerstag +16,4% nach oben. Der Grund: Die Veröffentlichung von klinischen Daten zu den Wirkstoffkandidaten MOR208 und MOR202 auf der bedeutenden ASH-Konferenz vom 1. bis 4. Dezember in San Diego. Das gab die deutsche Biotechschmiede gestern Nachmittag bekannt.

Morphosys bekommt für seine Vorträge die große Bühne: Zwei Präsentationen können als Vorträge gehalten werden (jeweils einer zu MOR208 und MOR202). Dabei werden Daten zu mehreren Blutkrebsindikationen veröffentlicht. Direkt im Anschluss an die ASH-Konferenz wird Morphosys am 5. Dezember eine Veranstaltung für Investoren in New York abhalten.

Showdown auf der ASH-Konferenz: Was macht die Aktie?

Auf der diesjährigen ASH-Konferenz werden wir eine Reihe wichtiger Neuigkeiten zu unseren Wirkstoffkandidaten in verschiedenen Blutkrebsindikationen vorstellen.



Mit diesen Worten kommentiert Morphosys-Entwicklungsvorstand Dr. Peters die Agenda für die weltweit bedeutendste Konferenz in der Hämatologie.

Zum Lead-Kandidaten MOR208 (Indikation L-MIND / Phase 2) gibt es aktualisierte klinische Zwischenergebnisse für „alle 81 in die L-MIND-Studie aufgenommenen Patienten.“ Dazu werden erste Daten aus der explorativen Phase 2 COSMOS-Studie von MOR208 präsentiert.

Beim etwas weniger fortgeschrittenen MOR202 werden Ergebnisse aus Phase 1/2a der Studie bekannt gegeben.

Besonders wichtig ist der „Breakthrough Therapy Designation“-Status, der MOR208 zu einer schnelleren Entwicklung und Review-/Zulassungsphase verhelfen könnte. Die Anerkennung eines solchen Status ist nur möglich, wenn ein Wirkstoff Anzeichen dafür zeigt, dass es einen erkennbaren Vorteil über bereits vermarktete Medikamente besitzt. Im Gegensatz zu MOR202 ist MOR208 noch nicht verpartnert.

Nach dem gestrigen Kursanstieg ist heute kaum Verkaufsdruck zu spüren. Gut möglich, dass die Morphosys-Aktie bis zur ASH-Konferenz weiter steigende Notierungen erfährt.

