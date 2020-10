Morphosys-Finanzvorstand Holstein verlässt das Unternehmen

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

PLANEGG (dpa-AFX) - Das Biotechunternehmen Morphosys muss sich einen neuen Finanzchef suchen.



Jens Holstein verlässt das Unternehmen vorzeitig zum Jahresende, wie die MDax -Firma am Mittwochabend in Planegg bei München mitteilte. Er hatte den Posten seit vielen Jahren bekleidet. Ursprünglich lief Holsteins Amtszeit bis 2023. Der Manager erklärte, es sei an der Zeit, sich neuen Herausforderungen zu widmen. Holstein war von der Tochter Kabi des Medizinkonzerns Fresenius zu Morphosys gekommen, dort saß er seit 2011 im Vorstand./tav/eas/jha/