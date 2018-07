Morphosys & Evotec: Deals beflügeln – Risiken nicht ausblenden

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Steiler geht es kaum: Befeuert von den gestern gemeldeten Deals brennen die Aktien von Morphosys (WKN: 663200) und Evotec (WKN: 566480) ein Kursfeuerwerk ab. Beide Titel gewinnen rund +4%.

Wir hatten uns bereits gestern angetan gezeigt von dem starken Deal für MOR106 von Morphosys mit dem Schweizer Pharma-Giganten Novartis. Dieser sichert dem TecDax-Konzern und seinem Partner Galapagos eine Vorauszahlung über 95 Mio. Euro. Dazu kommt: Alle zukünftigen Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vermarktungskosten werden von Novartis getragen.

Risiken sollten nicht ausgeblendet werden

Bei aller Euphorie sollten Anleger Alarmglocken nicht überhören. Morphosys hat in den vergangenen 52 Wochen rund +100% zugelegt. Rein charttechnisch ist der Titel überkauft, im langfristigen Chartbild droht sich eine Fahnenstange zu bilden, die sich in der Regel als nicht nachhaltig herausstellen. Ähnlich wie Evotec ist der Titel im Sinne des Kurs-Gewinn-Verhältnisses hochbewertet.

