Morphosys: Es wird wieder gefährlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Es ist schon eine handfeste Enttäuschung. Obwohl das Branchenumfeld eigentlich so gut wie seit langem nicht mehr ist, kommt der deutsche Biotech-Wert Morphosys nicht recht vom Fleck. Die Aktienperformance in den vergangenen Monaten ist eine sprichwörtliche Katastrophe. Während der MDAX, in dem Morphosys bekanntlich seit 2018 Mitglied ist, in den letzten drei Monaten rund 12 % hinzugewinnen konnte, gehört Morphosys mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.