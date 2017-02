Morphosys: Ende der Berg- und Talfahrt?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

im vergangenen Jahr hat sich die Aktie des Biotech-Unternehmens MorphoSys teilweise von ihrer schwankungsanfälligen Seite gezeigt. Nach einem monatelangen Seitwärtstrend setzte dann allerdings eine Aufwärtsbewegung ein, für die nicht zuletzt auch das für viele überraschende Wahlergebnis in den USA gesorgt hat. Zudem hat es den Anschein, als ob sich die Aktienanalysten derzeit nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen wollen, denn zum Thema Morphosys sind zuletzt auffallend wenige Studien erschienen.

Zu den Ausnahmen zählt jedoch die Einschätzung von Tim Woodward (Goldman Sachs). Er geht davon aus, dass die Produktpipeline des Biotech-Unternehmens einige Überraschungen bereithalte. Das Bewertungsniveau der Aktie sei zuletzt wieder etwas gestiegen, meint der Experte.

Dabei hat es bei Morphosys eine personelle Veränderung gegeben, die bei Analyst Daniel Wendorff (Commerzbank) gar nicht gut angekommen ist. Er sah das Ausscheiden von Arndt Schottelius aus der Vorstandsetage als negatives Signal, behielt die Kaufempfehlung aber dennoch bei.

JPMorgan-Experte misstraut hingegen der gesamten Pharmabranche, wie aus seiner Analyse ersichtlich ist. Gerade die europäischen Konzerne dürften aus seiner Sicht Schwierigkeiten haben, ihre fundamentalen Kennziffern im laufenden Geschäftsjahr zu steigern. Deshalb sieht er die zugehörigen Aktienwerte tendenziell überteuert.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Commerzbank: „Buy“ – 58,00 Euro (+20 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 53,00 Euro (+10 %)

JPMorgan: „Neutral“ – 48,00 Euro (0 %)

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

