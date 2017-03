Morphosys: Bald gibt es Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

wer Morphosys-Aktien hat, sollte sich überlegen, am 9. März pünktlich um 7:00 Uhr morgens mitteleuropäischer Zeit vor dem PC zu sitzen: Denn dann steht planmäßig ein Webcast im Internet von Morphosys an. Themen: Die Zahlen des Geschäftsjahres 2016 bzw. der Bericht des Vorstands von Morphosys dazu, und dann natürlich der Ausblick auf 2017. Vier Vorstände wollen Rede und Antwort stehen: Der Vorstandsvorsitzende Dr. Simon Moroney, der Finanzvorstand Jens Holstein, Entwicklungsvorstand Dr. Malte Peters sowie Forschungsvorstand Dr. Marlies Sproll.

Morphosys: Ebit von -58 Mio. bis -68 Mio. Euro in 2016?

Ansonsten war es von Unternehmensseite zuletzt eher ruhiger. Im Februar war Morphosys bei der New Yorker „Annual Global Healthcare Conference“. Dort gab das Unternehmen auch eine Präsentation. Darin enthalten war auch die Prognose für 2016 in Bezug auf das Ebit (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern), welche bei -58 Mio. bis -68 Mio. Euro liegt. Die Umsätze sollen 2016 bei 47 bis 52 Mio. Euro gelegen haben. Voraussichtlich am 9. März werden wir dann wissen, ob diese Prognose des Managements für 2016 so eingetroffen ist.



Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Peter Niedermeyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse