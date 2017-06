Morphosys: Analysten weiterhin optimistisch!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys hat in den vergangenen Tagen deutliche Kursverluste hinnehmen müssen. Um mehr als 4 % ging es in den zurückliegenden Handelssitzungen nach unten. Dies könnte als kurzfristiges Abtauchen interpretiert werden, nachdem der Wert seit Jahresbeginn bereits mehr als 30 % aufgesattelt hatte. Bankanalysten sind dennoch unverdrossen optimistisch. Demnach sind 65 % davon überzeugt, dass „Kaufen“ die richtige Option sei. 35 % wollen den Wert aktuell „Halten“, niemand verkauft. Charttechnische Analysten sehen derzeit ein Kursziel bei mindestens 76,28 Euro. Hier hatte Morphosys am 20. Juli 2015 ein derzeit noch gültiges 2-Jahres-Hoch aufgestellt. Das Potenzial bis dahin beträgt gut 17 %.

Morphosys: Aufwärtstrend – Fortsetzung möglich

Technische Analysten sehen derzeit vor allem die Breite des Aufwärtstrends als Aufbruchsignal. Die Kurse sind in allen zeitlich relevanten Dimensionen im Hausse-Modus. Die Breite des Aufwärtstrends sei ein starkes Zeichen. Kombiniert mit der Stärke des Trends, ergibt sich ein klares Kaufsignal. Der GD200, Maßstab für die langfristige Trendentwicklung, ist derzeit 29 % entfernt. Auch der GD100 konnte noch um 14 % distanziert werden.

Deshalb sollte der Wert seine derzeitigen Unterstützungen bei 60 Euro selbst bei sinkenden Notierungen noch verteidigen, so charttechnische Spezialisten. Gelinge dies, dürfte der Aufwärtstrend deutlich weitergehen und neue Rekordhochs produzieren.

Die Aktie von Morphosys ist klar im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.