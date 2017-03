Morphosys: Die Ampeln stehen nach wie vor auf Grün!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

die Aktie von Morphosys konnte in den zurückliegenden Handelstagen den deutlichen Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigen. Zwar legte der Kurs binnen einer Woche unter dem Strich nur 0,5 % zu, damit jedoch wurde aus technischer und charttechnischer Sicht der Aufwärtstrend untermauert. Allerdings gibt es aus fundamentaler Sicht Nachrichten, die geeignet sind, die gute Stimmung etwas zu trüben.

Morphosys: Eigene Medikamente

Das Unternehmen möchte weiterhin vor allem mit eigenen Medikamenten Geld verdienen. Bis dato hängt viel vom Erfolg der Kooperationen mit größeren Unternehmen ab. Die Entwicklung der eigenen Medikamente kostet indes viel Geld. Der Vorstand bestätigte dies und kündigte an, künftig vermehrt in Forschung und Entwicklung zu investieren.

Das hat zur Folge, dass die Verluste im laufenden Geschäftsjahr wieder steigen sollten. Die Börse honorierte dies in ersten Kursabschlägen mit mehr als 7 % Minus recht heftig, wobei sich der Kurs zum Ende der vergangenen Woche wieder stabilisierte.

An der Ausgangslage hat sich dennoch nicht viel geändert. Die Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und dürfte nach Ansicht von charttechnischen Analysten und technischen Experten diese Aufwärtsfahrt zunächst fortsetzen. Der Abstand zum GD200 beträgt noch immer mehr als 33 %.

Morphosys bleibt trotz der fundamental teils störenden Nachrichten deutlich im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.