Morphosys: Alles halb so schlimm?

Das vergangene Jahr kann man beim Biotech-Unternehmen Morphosys sicherlich als herausragend bezeichnen. So verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 76,4 Millionen Euro, ein Plus von 14 % zum Vorjahr und so viel wie seit 2015 nicht mehr. Hinzu kam, dass man den operativen Verlust von zuvor -68 Millionen Euro auf -59 Millionen Euro begrenzen konnte. Auch dies war das beste Ergebnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.