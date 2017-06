Morphosys: Aktualisierte Daten!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

es gibt Neuigkeiten von Morphosys. Nachdem das Unternehmen erst am 2. Juni mitgeteilt hatte, dass die Phase 3-Studie mit MOR208 und Bendamustin starten soll, gab es nur wenige Tage später direkt weitere News von Morphosys. Und zwar gab es zu MOR202 aktualisierte klinische Daten, die Morphosys im Rahmen einer Konferenz vorgestellt hat. Der würdige Rahmen war dabei die Jahrestagung der „American Society of Clinical Oncology (ASCO)“, welche in den USA in Chicago stattgefunden hat, so Morphosys.

Malte Peters, Entwicklungsvorstand der Morphosys AG, kann mit diesen Worten dazu zitiert werden: „Basierend auf sich manifestierenden Daten für MOR202 werden wir unsere Prüfungen weiter intensivieren, MOR202 als einen Vertreter dieser Wirkstoffklasse weiterzuentwickeln“.

Morphosys: Hoffnungsträger MOR208

Die Infusionszeit sei „vergleichsweise kurz“ ist, zudem sollen die Nebenwirkungen, die infusionsbedingt auftreten, gering sein. Doch was ist mit der Wirkung? Darum geht es doch auch und besonders! Dazu teilt Morphosys mit, dass die finalen Studienergebnisse „später im Jahr“ präsentiert werden sollen. Das dürfte für Mediziner und Aktionäre von Morphosys höchst interessant werden. Für den Moment aber ist das aber noch offen, aktualisierung hin oder her. Es bleibt deshalb spannend im Hinblick auf die zukünftigen Ergebnisse im Hinblick auf MOR202!

