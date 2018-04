Morphosys Aktie: Wieder in Angriffslaune!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

wiederholt ist es der Aktie von Morphosys nicht gelungen, ihren bisherigen Höchststand der letzten 15 Jahre bei 88,50 Euro zu durchbrechen. Immer wieder prallt die Aktie an diesem enormen Widerstand ab und bewegt sich in der Folge einige Zeit gen Süden. So war es auch im März wieder der Fall. In der letzten Woche nahm die Aktie dann aber wieder ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.