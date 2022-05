Morphosys Aktie: Was soll man davon noch halten?

Morphosys, ein Unternehmen aus dem Markt "Biotechnologie", notiert aktuell (Stand 22:05 Uhr) mit 20.03 EUR im Plus (+0.8 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Xetra.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Morphosys erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 2 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Morphosys vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (106,5 EUR für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 431,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 20,03 EUR), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Morphosys erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Morphosys damit 73,82 Prozent unter dem Durchschnitt (3,76 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -3,98 Prozent. Morphosys liegt aktuell 66,08 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Morphosys-Aktie ein Durchschnitt von 32,02 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 20,03 EUR (-37,45 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (22,1 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,37 Prozent), somit erhält die Morphosys-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Morphosys erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

