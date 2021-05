Morphosys-Aktie: Schnurstracks Richtung 40 Euro?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Es will einfach nicht so wirklich vorangehen. Beim deutschen biopharmazeutischen Unternehmen Morphosys stehen besonders die zusammen mit dem Pharma-Giganten Incyte entwickelten und vermarkteten Produkte im Fokus. Doch diese bereiten sowohl in der Entwicklung als auch in der Vermarktung immer wieder Kopfschmerzen. Zuletzt gingen die Äußerungen von James Gordon durch die Nachrichten. Der JPMorgen-Analyst attestierte dem Medikament Monjuvi enttäuschende Umsatzzahlen.