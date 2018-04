Morphosys Aktie: No risk no fun?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

die Aktie von Morphosys bleibt weiterhin ein ganz heißes Eisen. Dafür sorgt nicht nur eine zuletzt gute Entwicklung am Aktienmarkt, sondern auch das Unternehmen an sich. Die Verantwortlichen scheuen sich nicht davor, Risiken zu nehmen, um das Wachstum voranzutreiben. Das zeigt sich sehr deutlich bei einem Blick auf die finanziellen Kennzahlen. So lag der EBIT-Verlust schon im Jahr 2017 nach ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.