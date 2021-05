Morphosys-Aktie: Kann das was werden?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Morphosys – Lage trübt weiter ein!

Die Bären der Morphosys-Aktie haben die Kurse im Griff. So wurde in den jüngsten Handelstagen ein neues Tief am Markt erzeugt. Das ist nicht unbedingt sehr verwunderlich, denn aus einem kurzfristigen Horizont heraus hat sich die fundamentale Situation verschlechtert. Zwar ist Morphosys finanziell gut bestückt, allerdings ist die Rentabilität eine wesentliche Schwäche. Dies sehen offensichtlich auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung