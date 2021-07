Morphosys-Aktie: Ist der Boden gefunden?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Anleger hatten in diesem und auch im letzten Jahr keine rechte Freude an einem Investment in die Morphosys-Aktie. Der Kurs des Biotech-Konzerns war in beiden Jahren rückläufig. 2020 ging es von ca. 125 Euro zum Jahresbeginn auf ca. 95 Euro zum Jahresende bergab. Und aktuell notiert die Aktie bei rund 65 Euro. Der Kurs der Morphosys-Aktie hat sich demnach in anderthalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



