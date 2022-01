Morphosys-Aktie: Es bleibt dabei!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Morphosys-Aktie fehlt es auch im neuen Jahr weiterhin an Auftrieb. Zwar konnte der Titel sich am Montag zeitweise noch sichtlich verbessern. Heute setzten sich im morgendlichen Handel aber schon wieder die Bären durch, welche für Verluste in Höhe von 1,3 Prozent bis zum Mittag sorgten.

Damit ging es bis auf 33,80 Euro in die Tiefe und Morphosys hängt nach wie vor ...



