MorphoSys: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Bis zum Ende der letzten Woche war die Welt für die Bullen bei der MorphoSys-Aktie noch in Ordnung. Der Kurs hatte am 4. September bei 101,10 Euro ein Tief ausgebildet und war anschließend wieder über seinen 50-Tagedurchschnitt angestiegen. Das Hoch dieser Bewegung wurde am vergangenen Freitag bei 117,90 Euro ausgebildet.

Die aktuelle Woche ist jedoch von stärkeren Abgaben geprägt. Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung