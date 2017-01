MorphoSys: Das war wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der gestrige Handelstag war für MorphoSys ein spannender und nicht ungefährlicher. Denn zeitweise drohte der Umstand, dass die Aktie an der Widerstandszone 51,20/52,00 Euro nicht vorbei gekommen war, in ein Debakel zu münden, weil Gewinnmitnahmen aus dem Ruder liefen und wichtige Unterstützungen brachen. Aber am Ende hielten sie, was heute zu neuen Käufen motivierte. Und damit haben sich die Bullen behauptet, ihre Präsenz gezeigt: gut so.

Denn das ist eine notwendige Basis, um vorgenannten Widerstand im zweiten Anlauf nehmen zu können. Gerade bei den volatilen Aktien im Großbereich der Biotechnologie kann es schnell zu Richtungswechseln kommen. Dass der bei MorphoSys gestern abgewendet wurde, macht deutlich, dass die Grundstimmung optimistisch bleibt … was außerhalb von Unternehmensmeldungen und Quartalsbilanzen ja der entscheidende Treibstoff eines Aufwärtstrends ist. Sehen wir uns mal den Chart an:

Wie Sie die Überflieger von morgen finden, zeigen wir Ihnen in unserem soeben erschienenen Exklusiv-Report „Unsere Aktien-Tipps 2017“, den Sie hier herunterladen können. Natürlich absolut kostenlos! Hier geht’s zum Download

Dass MorphoSys nach der langen, sehr stetigen Aufwärtsbewegung im Dezember nicht gleich im ersten Versuch über die vorgenannte Widerstandszone hinauskam, war völlig unproblematisch. Ein Rücksetzer an die zuvor überwundene, jetzt als Unterstützung fungierende Zone 48,25/48,75, das Zwischenhoch vom November und die 20-Tage-Linie, eine logische Konsequenz. Doch das drohte schief zu gehen, als die Aktie gestern plötzlich durch diese Linien hindurch sackte und nach unten Fahrt aufnahm. Aber:

Noch am selben Tag wurde das Ruder herumgerissen, das Minus fast komplett aufgeholt und damit beide Unterstützungslinien verteidigt. Jetzt zieht der Kurs wieder leicht an. Ein zweiter Versuch, über 52 Euro zu laufen, kann damit jederzeit beginnen – und hätte jetzt, nach diesem Beleg, dass die Bullen auf dem Posten sind, deutlich bessere Chancen, zu gelingen!