MorphoSys schlägt ein neues Kapitel auf!

MorphoSys forciert derzeit den Aufbau einer US-Tochtergesellschaft. Ein Ziel: die Vermarktung des hauseigenen Wirkstoffprogramms „MOR208“ zur Therapie von Blutkrebs in den USA. Hierfür will man die Präsenz in den Vereinigten Staaten erhöhen, indem Vertriebskapazitäten aufgebaut werden sollen.

Um das neu geschaffene US-Geschäft voranzubringen, stellte der Konzern nun eine neue Personalie für die Tochtergesellschaft vor, wie aus einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.