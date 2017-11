MorphoSys: Das sagen die Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte MorphoSys die Gemüter der Anleger und David Iusow-Klassen hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Die Zahlen! Am Dienstag gab es Zahlen bei dem Biotech-Unternehmen MorphySys und denen zufolge betrugen die Umsatzerlöse 15,05 Mio. Euro­, was einem Plus von 20,7 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Nettoverlust hat sich mit 24,02 Mio. Euro fast verdoppelt und das operative Ergebnis (EBIT) lag mit -23,5 Mio. Euro über dem Verlust des Vorjahresquartals von 13,09 Mio. Euro. Per erste neun Monate betrug das Minus beim EBIT 53,82 Mio. Euro.

Der Ausblick! Die Aussichten, welche im Abschlussbericht 2016 festgehalten worden waren, bleiben bestehen: Demnach sollen die Umsatzerlöse zwischen 46-51 Mio. Euro und die F&E-Aufwendungen zwischen 85-95 Mio. Euro liegen. Beim EBIT werden zwischen -75 bis -85 Mio. Euro erwartet. Um den mittleren Bereich der Prognose zu erreichen, wären im vierten Quartal etwa 10 Mio. Euro an Umsatz nötig. Dies ist durchaus möglich, da die Umsatzerlöse des kürzlich zugelassenen Medikaments Tremfya im vierten Quartal verbucht werden. Die Aktie ist, solange die Kurse über 70 Euro liegen, charttechnisch weiterhin im intakten Aufwärtstrend.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.