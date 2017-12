MorphoSys: Das ist ein tolles Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys konnte erneut belegen, dass die Aktie auf dem Weg zu neuen Rekorden ist, sind sich Chartanalysten einig. Die Aktie schaffte am Donnerstagmorgen ein weiteres Kursplus von mehr als 6 %. Zwar wurden die Kursgewinne zum Ende des Tages wieder etwas aufgezehrt, dennoch steht ein satter Tagesgewinn zu Buche. Dies schob den Wert wieder nah an frühere Tops heran. Darüber seien über 20 % Gewinn möglich, meinen charttechnische Analysten. Konkret: Das bisherige 2-Jahres-Hoch steht bei 82,95 Euro und wurde am 21. November markiert. Darüber ginge es dann bereits um ein neues 15-Jahres-Top! Das aktuell Gültige wurde am 18. Dezember 2014 erreicht und befindet sich bei 86,82 Euro. Eine Überquerung würde zu einem möglichen Ausbruchssignal für deutliche Kursgewinne führen. Im Einzelnen: Die Aktie könnte ausgehend von diesem Niveau auch in Richtung 100 Euro klettern, heißt es. Auf Basis des aktuellen Kurses entspricht dies einem Potenzial von mehr als 25 %. Nach unten hin ist die Aktie aus charttechnischer Perspektive bei 75 Euro durch eine Unterstützung gut abgesichert.

Wirtschaftlich orientierte Analysten sind derzeit zu 80 % davon überzeugt, die Aktie sei ein Kauf. 20 % wollen halten und niemand verkauft. Dies dokumentiert die gute Stimmung rund um den Biotech-Wert.

Technisch orientierte Analysten: Klarer Hausse-Modus

Technisch versierte Analysten bescheinigen MorphoSys einen starken Aufwärtstrend. Nun sind wieder alle Trendpfeile aufwärts gerichtet. Der Abstand auf die 200-Tage-Linie beläuft sich auf deutliche 20 %. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.