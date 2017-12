MorphoSys blickt mit Zuversicht in die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

MorphoSys blickt angesichts der Fortschritte in der Forschung und Entwicklung mit Zuversicht in die Zukunft. Der Start der Phase III – Studie für den Blutkrebswirkstoff MOR208 stellt einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar. Der Wirkstoff stammt aus der firmeneigenen EntwicklungsPipeline. Positive Nachrichten gab es auch im Kooperationsgeschäft. Der Partner Janssen hat kürzlich die Marktzulassung für TremfyaTM (Guselkumab) zur Behandlung von Schuppenflechte in den USA erhalten.

MorphoSys winken Tantiemen für die Zulassung von TremfyaTM

Zudem befindet sich der Wirkstoff derzeit im Prüfungsprozess für die Marktzulassung in Europa. TremfyaTM ist der erste therapeutische Antikörper, der von einem Partner auf Basis einer MorphoSys-Technologie entwickelt wurde. Mit dem Erfolg von TremfyaTM werden die Erfolgschancen, dass MorphoSys mit seiner Antikörpertechnologieeigene Produkte hervorbringen kann, höher als zuvor bewertet.

Zudem winken MorphoSys für die Zulassung von TremfyaTM Meilensteinzahlungen und Tantiemen. Letztere lassen sich noch nicht exakt prognostizieren, da sich der Produktumsatz kurz nach Zulassung nicht hinreichend sicher vorhersagen lässt. MorphoSys sieht TremfyaTM als Wegbereiter für ein Geschäftsmodell, das zunehmend auf wiederkehrenden Erträgen aus Produktverkäufen beruht. Die MorphoSys-Aktie hat damit reichlich an Fantasie gewonnen.

