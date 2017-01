MorphoSys: Wird 2017 DAS Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

letzte Woche hatten die Aktionäre von MorphoSys zumindest einen verhaltenen Grund zur Freude. War doch zu lesen, dass das Schuppenflechte-Medikament Guselkumab im kommenden Jahr eine Marktzulassung erhalten könnte. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln und kann MorphoSys nun endlich ein eigenes Produkt auf den Markt bringen?

2016 war mau! Eines steht fest, die Aktie des Biotechunternehmens MorphoSys hat hat Anlegern in 2016 wenig Grund zur Freude gegeben, die Kursverluste summieren sich auf 12-Monats-Sicht gar auf 13 Prozent. Doch immerhin gab es zum Jahresende mehrere Ausschläge nach oben, wegen Guselkumab.

Positive Nachrichten: Immerhin das Schuppenflechte-Medikament Guselkumab hat für freudige Gesichter gesorgt, denn MorphoSys‘ Lizenzpartner Janssen hat für den Wirkstoff sowohl bei der US-Zulassungsbehörde FDA als auch bei der europäischen Arzneimittel-Agentur EMA einen Antrag auf Marktzulassung gestellt. Diese könnte im Laufe des kommenden Jahres tatsächlich kommen und dann würden für MorphoSys neue Zeiten beginnen, denn dann dürfte dem TecDAX-Unternehmen auch der Sprung in die Gewinnzone gelingen. Guselkumab könnte Blockbuster-Qualitäten aufweisen und jährliche Umsatzerlöse von mehr als 1 Mio. Dollar erwirtschaften, an denen MorphoSys prozentual partizipieren würde.

Der Hintergrund: Das Unternehmen aus Martinsried bei München hat Erfolge nun auch bitter nötig, denn es wurde viel Zeit und Geld in Forschung und Entwicklung investiert, ohne aber bisher ein eigenes Produkt auf den Markt zu bringen.

Die Aussichten: MorphoSys hat noch weitere vielversprechende Wirkstoffkandidaten in der Entwicklungspipeline, die sich in fortgeschrittenen klinischen Phasen befinden und es gab kürzlich positive Nachrichten zu den Antikörperkandidaten MOR202 und MOR208.

Nun, insgesamt scheint das Unternehmen ganz gut dazustehen und Anfang Dezember durchkreuzte die Aktie die 200-Tages-Linie nach oben. Wird MorphoSys in 2017 überzeugen können? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

